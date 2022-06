Nella serata di martedì, il Liverpool ha ufficializzato sui suoi canali social l'acquisto di Darwin Núñez dal Benfica per 75 milioni più bonus, che fanno di lui il giocatore più costoso di sempre nella storia del club. E con l'annuncio, sono arrivate anche le prime parole dell'attaccante uruguaiano da nuovo giocatore del Liverpool: "Sono veramente contento di essere qui, in un club immenso come questo. Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra". Núñez, poi, sul suo profilo Twitter ha esternato ancora una volta tutta la sua felicità, già ben riconoscibile in volto: "Sto sognando come un bambino", la didascalia alla foto con lui e la sua nuova maglia del Liverpool.