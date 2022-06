Totti: "Zaniolo deve restare". E su Dybala...

Dal futuro di Zaniolo al sogno di vedere Paulo Dybala con la maglia giallorossa, Roma sempre nei pensieri di Francesco Totti. Presente all’inaugurazione del Conti Sport City di Bruno Conti a Nettuno (all’evento hanno partecipato tra gli altri anche Daniele De Rossi, Gigi Di Biagio, Vincent Candela e Antonio Cabrini), l’ex capitano della Roma ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: " Dybala-Roma? So com'è andata, ancora lo sento. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse solo da lui, ci sarebbero buone speranze . Certo che Dybala-Lukaku sarebbe una coppia formidabile, qualunque allenatore vorrebbe averli”. Totti ha parlato poi del futuro di Zaniolo, in scadenza di contratto nel 2024: “ Tempo fa ho parlato con Nicolò e gli ho dato qualche consiglio, ma non so se l'ha recepito . L'ultima decisione spetta a lui e dovrà fare la scelta migliore: se resterà a Roma, dovrà capire l'importanza di questa maglia per onorare i tifosi. Dipende da lui e dalla società se vuole venderlo o tenerlo. Io saprei cosa fare".

"Pellegrini può essere il nuovo 10 della Roma"

"Pellegrini con la 10 in Nazionale? Può essere il nuovo dieci della Roma, ma non penso che la prenda. È un giocatore fondamentale che ogni squadra vorrebbe", ha proseguito Totti. Che ha anche parlato del momento dell’Italia del Ct Mancini: "La Nazionale deve crescere tanto. Per ottenere risultati importanti come Europeo e Mondiale devi maturare esperienza, avere grandi giocatori e un grande gruppo. Piano piano riusciremo di nuovo a fare una grande Nazionale. È importante avere un mix di giovani e veterani, ma in questo caso sta tutto nelle mani del Ct che deve far crescere i giovani e far capire loro l'importanza di questa maglia. Se non c'è attaccamento alla maglia azzurra c'è qualcosa che non torna", ha concluso Totti.