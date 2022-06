L'inaugurazione ad Anzio (Rm) del centro sportivo del dirigente giallorosso è stata l'occasione per riunire tante stelle della Roma (e non solo). Tra queste Totti, De Rossi, Di Biagio e Candela. Come se la saranno cavata a padel?

