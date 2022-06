Il caso Campos: farà mercato per Psg e Celta Vigo

Calciomercato

Campos nuovo ds del Psg: tutti i talenti scoperti

Luis Campos è ufficialmente il nuovo ds del Paris Saint-Germain. Il portoghese, successore di Leonardo a Parigi, in passato si è fatto conoscere per la sua abilità nello scovare talenti per poi rivenderli a cifre astronomiche: così ha fatto con Monaco e Lille. Ecco i migliori giocatori lanciati in carriera CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE

Si chiama Luis Campos, ma nell'ambiente è conosciuto come "il Mago delle plusvalenze". Il nuovo ds del Paris Saint-Germain in passato è diventato famoso per la sua abilità nello scovare talenti e rivenderli a cifre astronomiche. A Parigi non avrà bisogno di vendere e potrà dunque concentrarsi sui nuovi acquisti. E i nomi dei giocatori che ha lanciato sono il suo miglior biglietto da visita

"Sono molto felice di entrare a far parte del Paris Saint-Germain, che considero il club più ambizioso ed emozionante del mondo del calcio", le prime parole di Campos dopo l'annuncio ufficiale da parte della società parigina. "Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente, e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per sviluppare l'eccezionale potenziale del Club"