Genio e sregolatezza al servizio di José Mourinho: Nicolò Zaniolo fa sognare la Roma sul campo (sua la rete decisiva nella finale di Uefa Conference League, ndr) ma è nel mirino di tanti club, tra cui Juventus e Milan. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2024, i giallorossi non lo considerano incedibile, anche se per farlo partire chiedono almeno 60 milioni di euro. "L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere. Se pensano a te significa che vali. E questo non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham". Ha così dichiarato il classe 1999 a SportWeek. Tra le squadre interessante, c'è anche la Juventus: "Erede di Dybala? È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, mi alleno e aspetto". Tra le file dei rossoneri, invece, c'è Zlatan Ibrahimovic: "Sono contento che abbia vinto lo scudetto. È riuscito a riportare il Milan in alto. Quando quest'anno l'ho incrociato, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi: mi sono vergognato".