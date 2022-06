Marco Carnesecchi è la prima scelta per la porta della Lazio dopo l'addio di Thomas Strakosha , al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. Il club biancoceleste ha presentato all'Atalanta la prima offerta ufficiale per il portiere, pari a 10 milioni di euro . La valutazione del club bergamasco per Carnesecchi, assoluto protagonista della promozione in A della Cremonese, è però vicina ai 15 milioni .

I numeri di Carnesecchi

La Lazio ha quindi deciso di puntare su Carnesecchi nonostante l'infortunio alla spalla rimediato dal portiere con la Nazionale Under 21, che l'ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico con conseguente stop di 3-4 mesi. Il club biancoceleste ha deciso quindi di investire sul giovane portiere nonostante l'operazione. Nato a Rimini l'1 luglio 2000, Carnesecchi è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Atalanta, club che ancora oggi detiene il suo cartellino, ma non ha mai giocato con il club bergamasco. Nella stagione 2020/2021 è stato girato in prestito al Trapani in Serie B, mentre nell'ultima annata ha giocato - sempre in prestito - con la maglia della Cremonese, club con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. Ora è pronto al debutto in massima serie: potrebbe viverlo con la Lazio.