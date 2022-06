Dopo l'accordo trovato nell'ultima settimana, Sadio Mané è sempre più vicino a salutare il Liverpool e passare ufficialmente al Bayern Monaco. Il forte esterno d'attacco senegalese è arrivato oggi in Germania per sostenere le visite mediche in attesa poi di firmare un contratto triennale. Arrivato in mattinata insieme al suo agente Björn Bezemer, ad accoglierlo sulla pista d'atterraggio c'erano già quattro rappresentanti del Bayern con due minibus. Adesso sarà tempo di visite mediche e poi delle firme, a cui seguirà la presentazione ufficiale a media e tifosi mercoledì all'Allianz Arena, dove Mané si recherà per salutare la sua nuova squadra per la prima volta e dove il Bayern solitamente presenta solo gli acquisti di spessore.