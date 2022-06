Manca solo l'ufficialità per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku, reduce da un'altra delusione al Chelsea. In particolare l'ultima stagione l'ha visto indossare la numero '9', casacca che ha bocciato diversi colpi di mercato dei Blues addirittura dal 2004. Li ricordate tutti? Non solo attaccanti nel segno di una maglia 'maledetta'

