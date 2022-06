Il general manager della Roma ha incontrato l'agente di Davide Frattesi, Giuseppe Riso, a pranzo a Milano. Dal giocatore filtra la volontà di tornare in giallorosso. Incontro interlocutorio in attesa del nuovo contatto con il Sassuolo. Comincia a riprendere corpo la possibilità di rivedere in giallorosso Sergio Oliveira: si lavora sulla formula del prestito con il Porto CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

La Roma continua a lavorare al possibile arrivo in giallorosso di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo. Nella giornata di mercoledì Tiago Pinto, general manager del club giallorosso, ha incontrato a pranzo a Milano Giuseppe Riso, agente del giocatore. Frattesi è intrigato dalla possibilità di tornare in giallorosso, nel club in cui ha già indossato la maglia della Primavera. Quello con l'agente del centrocampista è stato un incontro interlocutorio in attesa di un nuovo contatto con il Sassuolo.

Frattesi-Roma: ora il contatto con il Sassuolo Acquistato dalla Roma nell'estate 2017, Frattesi in carriera è passato per i prestiti con Ascoli, Empoli e Monza e alla prima stagione in A, con il Sassuolo, ha giocato 38 partite tra campionato e Coppa con 4 reti e altrettanti assist. Il club neroverde chiede non meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino. Curiosità: la Roma incasserebbe, da accordi, il 30% della sua futura rivendita e se dovessero quindi acquistarlo godrebbero di uno sconto sul cartellino pari alla percentuale spettante.

A centrocampo intanto comincia a riprendere corpo la possibilità di rivedere in giallorosso Sergio Oliveira: rientrato al Porto per fine prestito, il centrocampista portoghese potrebbe tornare nella Capitale con la stessa formula. Contatti avviati per il giocatore classe 1992, protagonista nella seconda parte di stagione con 22 presenze, 3 gol e e un assist tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.