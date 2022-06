La Lazio insiste per Carnesecchi: pronto rilancio

Il club biancoceleste spinge per il portiere classe 2000. L'agente dell'ex Cremonese è atteso a Bergamo per provare a sbloccare la trattativa con l'Atalanta. C'è ancora distanza tra domanda e offerta

La Lazio continua a lavorare per Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta, che ha raggiunto la promozione in Serie A con la Cremonese nella passata stagione, è l'obiettivo principale per la porta biancoceleste. Nella giornata di venerdì, l'agente del classe 2000 incontrerà la dirigenza nerazzurra a Zingonia per provare a sbloccare la trattativa.