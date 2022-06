"Oggi abbiamo avuto un incontro tra amici. Abbiamo parlato anche di Sensi ". Lo ha detto Adriano Galliani all'uscita dalla sede dell' Inter , dopo l'incontro tenuto nel pomeriggio di giovedì. Dalle parole ai fatti : l'amministratore delegato del Monza , neopromosso in Serie A, ha infatti raggiunto un accordo per il prestito secco del classe 1995. Ora la decisione spetta a Stefano Sensi , che dovrà decidere se accettare un altro prestito, dopo quella alla Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione. Nell'incontro, anche Andrea Pinamonti è stato un tema trattato, con il Monza alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Stroppa.

I numeri di Sensi in stagione

Stefano Sensi è un obiettivo per il centrocampo del Monza. L'ex Cesena, ha iniziato la scorsa stagione con l'Inter, poi a gennaio è passato in prestito alla Sampdoria. Sono state 23 le presenze complessive, 14 con l'Inter e 11 con la maglia blucerchiata, in cui il classe 1995 ha trovato 2 reti: una con la Sampdoria in Serie A (lo scorso 6 febbraio, ndr) e una con l'Inter in Coppa Italia (contro l'Empoli lo scorso 19 gennaio, ndr).