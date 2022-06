Milan, per l'attacco si pensa a Ziyech

Dopo aver visto sfumare l’affare Botman, il Milan si concentra su un grande colpo in attacco e ha messo gli occhi su Hakim Ziyech, esterno del Chelsea. Il club rossonero lavora per trovare l’accordo con il giocatore e poi provare a convincere i Blues con un’offerta. Ziyech ha già dato disponibilità a trattare, ma ovviamente servirà intesa sull’ingaggio

Il Milan torna su Hakim Ziyech per l'attacco, vecchio pallino della dirigenza rossonera. Il calciatore marocchino ha espresso, come Lukaku, la volontà di andare via e ha aperto alla trattativa con il Milan. Servirà però trovare l'intesa sull'ingaggio, visto che Ziyech guadagna cinque milioni di sterline. Si lavora per trovare un accordo sulla formula, ma la trattativa potrebbe essere agevolata sia dai buoni rapporti delle due proprietà, adesso entrambe americane, sia da Romelu Lukaku, amico e compagno di squadra al Chelsea e vicino alla firma con l'Inter, che potrebbe dunque ritrovare a Milano. Sfumato Botman, quindi, il Milan prova il colpo in attacco e punta su un esterno fantasioso e tecnico come Hakim Ziyech.