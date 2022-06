Bale in MLS: "Ci vediamo presto, Los Angeles"

Bale, un'altra stella in MLS: la sua carriera

vedi anche

Festa a Toronto per Insigne, che accoglienza! FOTO

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Southampton - club con cui ha esordito in Premier League -, Bale è stato acquistato dal Tottenham nel 2007, per poco meno di quindici milioni di euro. Con la maglia degli Spurs, il gallese classe 1989 ha cambiato dimensione. Tant'è che nel 2013 lo ha comprato il Real Madrid per 101 milioni di euro. Bale, insieme a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ha formato la 'BBC', il tridente d'attacco con cui il Real ha vinto tutto fino al 2018 (anno del trasferimento di Ronaldo alla Juve): il palmares di Bale, infatti, è ricco di cinque Champions League, quattro Mondiali per club, tre campionati di Spagna, tre Supercoppe europee, tre Supercoppe spagnole e una Coppa del Re. Dopo otto stagioni con il Real (nella stagione 2019/2020 tornò in prestito al Tottenham) e 106 gol in 258 partite, ora per Bale c'è una nuova esperienza dall'altra parte del mondo: la MLS e il Los Angeles FC lo aspettano.