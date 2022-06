Il Cagliari insiste per Lapadula del Benevento

Dopo la grande delusione per la retrocessione in Serie B, il Cagliari vuole costruire una squadra forte per cercare subito la promozione e il ritorno in Serie A. Dopo l'annuncio di Fabio Liverani come nuovo allenatore, ora il club è a lavoro per completare la rosa da mettergli a sua disposizione: per l'attacco il nome caldo è quello di Gianluca Lapadula. Con Joao Pedro in uscita, Lapadula è il profilo ritenuto adatto dal Cagliari per rinforzare il reparto offensivo. Sia per esperienza ma anche perché è un giocatore che Liverani conosce bene, avendolo già avuto ai tempi del Lecce. Il club rossoblù insiste per averlo: presto è previsto un nuovo incontro con il Benevento - proprietario del cartellino del giocatore - per cercare di trovare un'intesa.