Il club granata è vicino all'attaccante italo-brasiliano. Accordo di massima con il Cagliari, manca quello con il calciatore. Dalla Roma arriva Calafiori in prestito. Ederson vicinissimo all'Atalanta

La Salernitana è molto vicina a Joao Pedro per l'attacco. Nella giornata di mercoledì, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha incontrato il direttore sportivo rossoblù, Stefano Capozucca . Il club granata ha raggiunto un accordo di massima con il Cagliari , club proprietario del cartellino dell'italo-brasiliano. Manca ancora l'accordo con il classe 1992. Il club granata potrebbe salutare Ederson : il brasiliano è vicinissimo all' Atalanta .

Arriva Calafiori, idea Thorsby



La Salernitana non si ferma a Joao Pedro. Il club granata ha definito l'arrivo in prestito di Riccardo Calafiori dalla Roma. Il classe 2002, che prima di trasferirsi prolungherà il contratto con il club giallorosso, ha preferito la Salernitana al Basilea. I granata pensano anche Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria. Inoltre, i granata hanno fatto un tentativo anche per Andrea Carboni, vicinissimo però al Monza