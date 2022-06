Sì, non avete letto male: un club messicano nato da pochi giorni, che aspetta ancora l'ok della Federazione per l'iscrizione in terza divisione, ha annunciato sui suoi profili social l'arrivo di Ronaldinho Gaùcho, l'ex stella del calcio mondiale, che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2005, ma che ha chiuso con il calcio giocato dal 2015. Già detta così, la notizia è sorprendente, se poi ci si aggiunge che in terza serie messicana i giocatori iscrivibili in rosa, per regolamento, devono essere nati tra il 1998 e il 2000, allora la domanda sorge spontanea: che va a fare Ronaldinho al Real San Luis? La risposta non è ancora chiara, ma ciò che è certo è che non giocherà. Secondo quanto riporta ESPN - che ha fatto sapere di aver ricevuto informazioni da alcune fonti vicine alla squadra - Ronaldinho potrebbe avere solo un ruolo d'immagine per il club, per provare a compensare la cattiva reputazione della zona di San Luis Potosì, dove la criminalità e il narcotraffico sono da anni tristi protagonisti. Secondo altre fonti, tipo Diario AS, la figura di Ronaldinho dovrebbe essere semplicemente usata come attrattiva per la presentazione della squadra, che si terrà tra pochi giorni.