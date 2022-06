Dopo aver giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito con la maglia del Cagliari, Matteo Lovato - difensore centrale classe 2000 di proprietà dell'Atalanta - è vicino a un nuovo trasferimento. Stavolta sarebbe a titolo definitivo: Lovato, infatti, è stato inserito nell' operazione Ederson (centrocampista della Salernitana, molto vicino all'Atalanta ), come contropartita tecnica. La Salernitana ha già trovato un' intesa economica con il difensore, che però in queste ore sta riflettendo sulla sua nuova destinazione.

Lovato alla Salernitana nell'operazione Ederson-Atalanta?

Come dicevamo, Lovato si trasferirebbe alla Salernitana come contropartita tecnica nell'affare Ederson-Atalanta. Il centrocampista brasiliano - comprato da Sabatini a gennaio per 6,5 milioni di euro e grande sorpresa della seconda metà della scorsa Serie A - è valutato circa 26 milioni di euro. L'Atalanta per acquistarlo ha offerto quindici milioni più alcuni giocatori, tra cui Lovato: una proposta che è stata gradita dalla Salernitana, che ha provveduto subito a cercare un accordo con Lovato, L'intesa economica c'è, ora il difensore dovrà sciogliere i suoi ultimi dubbi.