Il club grigiorosso ha superato la concorrenza del Parma e ha trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo dell'esterno offensivo, che già l'anno scorso aveva giocato con la Cremonese, in prestito, segnando 8 gol in 36 presenze in B

Luca Zanimacchia continuerà a giocare con la Cremonese : il club neopromosso in Serie A ha definitivamente battuto la concorrenza del Parma (dove lo voleva Pecchia, suo ex allenatore proprio alla Cremonese) trovando un accordo di massima con la Juventus , che nella scorsa stagione lo aveva girato alla Cremonese in prestito. L'esterno destro, dunque, dopo aver ottenuto sul campo la promozione in Serie A, ora in A giocherà proprio con la maglia della Cremonese. L'affare ormai è in dirittura d'arrivo .

I numeri di Zanimacchia

leggi anche

Cremonese-Calafiori, martedì incontro decisivo

Nato a Desio (Mo) il 19 luglio 1998, Zanimacchia è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Nell'estate del 2018 fu girato in prestito alla Juventus U23, che lo riscattò poi un anno dopo per quattro milioni di euro. In bianconero, Zanimacchia ha collezionato 69 presenze e segnato 10 gol. Durante la stagione 2020/2021, invece, il calciatore ha vissuto in prestito la sua prima stagione all'estero, in Spagna, con la maglia della Real Saragozza (seconda divisione), in cui ha preso parte a 28 partite totali e segnato 2 gol. Lo scorso anno è stato quello del prestito alla Cremonese, con cui si è reso protagonista della promozione grazie ai suoi 8 gol e i 6 assist registrati in 36 partite di Serie B. Cremonese che rappresenterà anche il suo futuro, e finalmente in Serie A.