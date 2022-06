I bianconeri avanzano con positività nella trattativa per il calciatore argentino, ma potrebbero acquistare un altro esterno. In stand-by, ma non abbandonate quindi, le piste che portano a Berardi, Zaniolo e Kostic. Su De Ligt c'è il Chelsea: nei prossimi giorni si andrà avanti con i discorsi

Dopo una fase di stallo, durata diversi giorni, ci sono passi avanti nella trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria . Gli ultimi contatti sono stati positivi e le due parti stanno discutendo di alcuni dettagli importanti per portare a termine l'accordo. Non c'è ancora una definizione dell'affare, ma ci sono dei notevoli passi avanti nella trattativa. Bisogna limare dei dettagli su ingaggio e bonus , ma rispetto agli ultimi giorni c'è fiducia e positività. La Juve però potrebbe acquistare un altro esterno oltre ad Angel Di Maria . Al momento infatti non sono state eliminate le altre piste, ma sono soltanto in stand-by. I nomi sono sempre i soliti: da Berardi , per cui l'operazione potrebbe essere più fattibile in termini di costi, a Zaniolo (ma la richiesta della Roma è alta) e Kostic , che non ha ancora rinnovato con l'Eintracht.

Juve, il Chelsea vuole De Ligt: la situazione

Per quanto riguarda però il mercato in uscita, la Juve potrebbe rinunciare a un difensore importante: Matthijs De Ligt. Il centrale olandese interessa al Chelsea, che tratta anche con l'Inter per Skriniar. Oltre a Timo Werner, non c'è nessuna conferma su altri giocatori che i Blues vorrebbero inserire nella trattativa. Come però ripetuto in questi giorni, servirà trovare un accordo tra parte cash e contropartite, con la Juve che non intende accettare offerte che non la soddisfino.