Dopo l'accordo trovato con l'Inter nei giorni scorsi (prestito secco), il Monza sta provando a convincere Stefano Sensi in tutti i modi. Il club brianzolo infatti attende una risposta dal centrocampista nerazzurro e lo fa con grande fiducia, aspettandosi quindi una risposta affermativa, nonostante il calciatore abbia preso tempo per decidere. Intanto oggi il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Alessio Cragno, arrivato in prestito (a 400mila euro) con diritto di riscatto fissato a 3,6 milioni di euro, che diventerebbe però obbligatorio in caso di salvezza del Monza. Si tratta del secondo arrivo dopo quello di Andrea Ranocchia.