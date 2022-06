Adesso è davvero fatta: Sven Botman è un nuovo giocatore del Newcastle . Dopo la scelta di trasferirsi in Inghilterra presa dal gigante difensore olandese classe 2000 (alto 1,95cm), che era da mesi cercato anche dal Milan, ora è arrivato l'annuncio del suo nuovo club: " Il Newcastle United ha concordato un accordo di massima con il LOSC Lille per acquistare il difensore olandese Sven Botman per una cifra non rivelata, tenendo a bada la concorrenza di una serie di squadre europee per assicurarsi l'ottimo difensore centrale. Botman ha completato le visite mediche a Tyneside e ha concordato i termini di un contratto quinquennale . Le formalità del trasferimento dovrebbero concludersi questa settimana, a seguito della quale il 22enne diventerà ufficialmente un giocatore del Newcastle United", questo quanto si può leggere sul sito ufficiale dei Magpies.

La carriera di Botman

Nato a Badhoevedorp (Olanda), il 12 gennaio 2000, Sven Botman è cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax. Prima l'under 17, poi l'under 19 e infine l'under 21, senza però mai esordire in prima squadra. Il debutto nel calcio professionistico Botman lo ha effettuato con la maglia dell'Herenveen, club in cui fu girato in prestito una stagione, prima di essere ceduto a titolo definitivo al Lille, scoperto da Luis Campos, che nell'estate del 2020 lo pagò otto milioni di euro. In due stagioni in Francia, Botman ha vinto una Ligue 1 e collezionato 79 presenze (segnando anche 3 gol), in quella che per lui rappresenterà sempre l'esperienza del salto di qualità: cercato a lungo dal Milan, alla fine la corsa per acquistarlo l'ha vinta l'ambiziosissimo Newcastle, che per la prossima stagione vuole costruire una squadra forte, all'altezza dei grandi obiettivi posti dalla nuova e ricchissima proprietà saudita.