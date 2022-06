Palermo, incontro con la Juventus per Brunori

L'agente di Brunori: "È stata una semplice chiacchierata"

Al termine dell’incontro Sandro Stemperini, agente di Brunori, ha rilasciato una battuta sull'esito dell'incontro: "Non si è ancora definito nulla per il futuro del mio calciatore, si è trattato semplicemente di una chiacchierata". Brunori, arrivato a Palermo in prestito dalla Juventus nella scorsa sessione estiva di calciomercato, si è messo in mostra a suon di gol: l'attaccante nato in Brasile ha realizzato 29 gol e 5 assist in 46 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C.