É il giorno di Origi: visite mediche e firma

É la giornata di Divock Origi a Milano. Primi passi da futuro giocatore del Milan per il centravanti belga ex Liverpool. In ritardo di qualche minuto sulla tabella di marcia (erano previste alle 9.30, l'arrivo è stato alle 9.50) l'attaccante belga ha iniziato le visite mediche alla Clinica Casa di Cura La Madonnina. Ad attenderlo c'era anche qualche tifoso con maglia rossonera sulle spalle. Successivamente, Origi vivrà una serie di tappe che lo porteranno a diventare ufficialmente un tesserato del Milan: poco prima dell'ora di pranzo è in programma la visita per l'idoneità al Centro Ambrosiano di medicina dello sport . Poi, dopo pranzo, il 27enne di Ostenda si sposterà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto quadriennale da circa quattro milioni di euro a stagione.

I numeri di Origi

leggi anche

Il Milan cerca in difesa: idee Diallo e Hincapiè

Origi arriva al Milan a parametro zero dopo sei stagioni al Liverpool, intervallate dall'esperienza in prestito in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg. Nella valigia per l'Italia, porta i 28 gol segnati in 111 presenze con i Reds e tanti momenti da ricordare: su tutti, la doppietta nella semifinale della Champions League 2018/19 contro il Barcellona e la rete nella finale della competizione, vinta per 2-0 contro il Tottenham. In carriera Origi ha già affrontato due volte il Milan, entrambe nella scorsa edizione di Champions: nella gara di andata ad Anfield, vinta per 3-2 dal Liverpool ha servito un assist, mentre in quella di ritorno ha realizzato il gol del 2-1 che ha regalato la vittoria ai Reds nella trasferta di San Siro.