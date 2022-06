È tutto fatto per l'arrivo di Divock Origi in Serie A: l'attaccante belga, che ha lasciato il Liverpool a parametro zero, è atterrato in Italia e svolgerà le visite mediche con il Milan prima di firmare il suo nuovo contratto con il club rossonero. Ma Origi è soltanto l'ultimo calciatore che dai Reds arriva direttamente nel nostro campionato. Ricordi chi sono stati gli altri? Ce n'è anche uno che ha fatto il tragitto da Liverpool all'Italia per tre anni di fila...

