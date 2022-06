Chiellini partito per gli Usa: ora lo aspetta Bale

Il difensore ormai ex Juve è partito questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino in direzione Stati Uniti. Ad attenderlo ci sono i Los Angeles FC, il suo nuovo club dove troverà anche Bale. Alla partenza, Chiellini non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha mostrato più volte un gran sorriso, segno della sua emozione e della sua felicità per la nuova avventura che sta per iniziare

Sta per iniziare ufficialmente la nuova avventura di Giorgio Chiellini negli Stati Uniti: dopo aver lasciato la Juventus, il difensore la prossima stagione giocherà in MLS con la maglia dei Los Angeles FC, in cui troverà un'altra star del calcio mondiale: Gareth Bale. Questo mercoledì mattina la partenza da Fiumicino per Chiellinin, con un grande sorriso in volto, a testimoniare la sua emozione, ma senza aver rilasciato dichiarazioni. Ora Chiellini è in volo: quando atterrerà sarà per lui l'inizio di un nuovo importante capitolo nella sua carriera e nella sua vita.