Rudi Garcia è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, in Arabia Saudita. L'annuncio è arrivato questo mercoledì mattina: "New story, new glory: Garcia is yellow". Così il francese ex Roma riparte dopo un anno di stop, dopo la fine dell'esperienza a Lione

Rudi Garcia torna in panchina: sarà lui il prossimo allenatore dell'Al-Nassr, club che milita in prima divisione saudita. Dopo un anno di stop arrivato dopo la fine della sua esperienza a Lione - conclusa a maggio 2021 -, l'allenatore francese ex Roma adesso riparte dall'Al-Nassr, uno dei club più titolati in Arabia Saudita, che ha appena chiuso il campionato al terzo posto. L'annuncio è arrivato questo mercoledì mattina: "New story, new glory. Garcia is yellow".