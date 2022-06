Percassi: "Pinamonti interessa, Demiral resta"

Intervenuto in occasione della presentazione di una partnership, Luca Percassi - amministratore delegato dell'Atalanta - ha fatto il punto sul calciomercato del club bergamasco in questa prima fase: "Pinamonti è un giovane interessante e ci stiamo lavorando, ma non c'è nessun incontro imminente fissato per accelerare. Per Ederson mancano dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le due proprietà. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa sicuramente di più definito e concreto. Noi comunque non abbiamo posizioni scoperte - ha spiegato Percassi - C'è una rosa completa, ma l'obiettivo è migliorarla. Non è facile perché abbiamo ottimi giocatori in tutti i reparti, ma lavoriamo per quella". Non solo il mercato in entrata, per l'Atalanta è tempo anche di possibili cessioni, tra cui quelle di Carnesecchi e Miranchuk: "La Lazio vuole il ragazzo e ha fatto un'offerta. È un giocatore a cui noi teniamo e con cui abbiamo un ottimo rapporto, l'abbiamo comprato a quindici anni e mezzo. Dobbiamo recuperarlo e siamo concentrati su quello - ha spiegato Percassi - Se ci saranno offerte importanti le valuteremo, quella che è arrivata non è in linea col suo valore. Per Miranchuk invece adesso si entrerà nel vivo. Il Torino è una squadra simile alla nostra, normale che ci sia qualche giocatore che possa interessare".