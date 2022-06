Salernitana su Botheim, nome nuovo per l'attacco

L'attaccante norvegese del Krasnodar è un obiettivo del club granata. Morgan De Sanctis sta insistendo per il classe 2000. La Salernitana punta anche Galan del Celta Vigo e vorrebbe Cambiaso in prestito

Nome nuovo per l'attacco della Salernitana : si tratta di Erik Botheim . L'attaccante norvegese classe 2000 è di proprietà del Krasnodar e ha un passato nel Bodo/Glimt . Il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis vorrebbe portarlo alla corte di Davide Nicola e insiste con il club russo per battere la folta concorrenza. Botheim era arrivato al Krasnodar lo scorso gennaio e aveva firmato un contratto fino al 2025 . Con la maglia del Bodo/Glimt ha giocato 14 partite , impreziosite da 7 reti e 6 assist .

Piacciono Galan e Cambiaso

La Salernitana non si ferma ad Erik Botheim. Il club granata punta anche Andrea Cambiaso. Il classe 2000, che è ad un passo dalla Juventus, andrà in ritiro con il club bianconero. Qualora dovesse essere ceduto, la Salernitana sarebbe una delle squadre disposte ad averlo in prestito. Piace tanto anche Javi Galán. Il classe 1994 del Celta Vigo, però, è un profilo difficile da raggiungere.