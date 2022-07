Paul Pogba non ne può più di aspettare. Il francese lo scrive chiaramente sui social, pubblicando alcune foto in cui si allena con scarpette e pallone tra i piedi: "Can't wait", cioè appunto non posso più aspettare, e il pensiero ovviamente va alla Juve e non solo al momento di tornare in campo per preparare la nuova stagione. Dopo l'addio al Manchester United, Pogba è già pronto a tornare dove è diventato grande. Un grande. Quella Juventus che attende il suo arrivo a Torino per dare ad Allegri un rinforzo top a centrocampo. Un campione del mondo, che dopo il rendimento non esaltante negli anni di Premier League ora non vede l'ora di tornare a dimostrare di essere tale sul campo. Quello vero, non più solo quello buono per allenarsi durante l'estate: alla Continassa prima, poi finalmente allo Stadium.