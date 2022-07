In attesa dell’annuncio ufficiale, la Roma ha definito l’acquisto di Mehmet Zelik per 7 milioni più il 15% della futura rivendita. Il terzino turco sarà il 9° giocatore nella storia a trasferirsi direttamente dal Lille alla Serie A. Uno ha fatto addirittura 'doppietta': Soumaro (prima dal Lille al Genoa in prestito e poi dal Lille al Bologna)

CALCIOMERCATO: TUTTE LE TRATTATIVE LIVE