Eriksen al Manchester United: principio d'accordo

Christian Eriksen è pronto a firmare un contratto triennale con il Manchester United. Il 30enne danese, secondo Sky Sport Uk avrebbe detto sì alla corte del nuovo allenatore dei Red Devils Erik ten Hag che ha spinto per il suo acquisto. Eriksen era tornato in campo in Premier League al Brentford dopo 8 mesi di assenza dai campi per il problema cardiaco accusato ai campionati Europei con la maglia della Danimarca.