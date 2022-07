Felice di ritrovare Mourinho, uno dei motivi che hanno spinto Nemanja Matic a scegliere la Roma. Il nuovo acquisto giallorosso, in arrivo dal Manchester United, si è presentato in conferenza stampa a Trigoria. "Sono contento di ritrovare Mourinho qui ed è uno dei motivi per cui ho scelto la Roma. La Roma è un grande club, che esercita una grande attrazione, sono felice di farne parte. Dopo 8 anni e mezzo della mia carriera in Premier, era il momento di cambiare. La Roma esercita grande attenzione per tutti, anche per me. Ritenevo che fosse il passo giusto da compiere, la Serie A è interessante ed è una sfida misurarsi col campionato italiano. Avrei potuto continuare la mia carriera in Premier, ho scelto di fare un'altra esperienza. Vedremo come andranno le cose, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Sono felice di far parte di questo grande club, con giocatori di grande qualità che sono anche giovani. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi".