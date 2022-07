Cristiano Ronaldo via dallo United? Lo scenario resta possibile e si intensifica nelle ultime ore. Tutto è cominciato nei giorni scorsi quando, secondo il Times, il portoghese avrebbe chiesto la cessione in caso arrivasse un'offerta soddisfacente: la sua volontà sarebbe quella di cimentarsi ancora con la Champions, competizione vinta cinque volte nella sua carriera. Lunedì è poi cominciato il ritiro del Manchester, inizio della nuova era targata Ten Hag, ma CR7 non si è presentato. Dietro questa decisione ci sarebbero motivi familiari, ma non è escluso che la scelta sia dettata anche dai rumors di mercato. I Red Devils non hanno intenzione di cederlo, ma non sono certi che il giocatore si presenti venerdì per la partenza del tour pre-stagionale in Thailandia e Australia e a quel punto la situazione potrebbe cambiare.