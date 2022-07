La Roma blinda uno dei suoi gioiellini. Il 19enne attaccante Felix Afena-Gyan – autore di una bellissima doppietta nel successo contro il Genoa per 2-0 nello scorso campionato, quello del suo esordio in Serie A – ha rinnovato il contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è la società con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Felix Afena-Gyan ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Felix ha fatto il suo esordio in prima squadra il 27 ottobre 2021 in Cagliari-Roma 1-2. Con la maglia della Roma ha collezionato finora 22 presenze, tra le quali 3 nella prima edizione di UEFA Europa Conference League. Della sua prima stagione in prima squadra resta impressa la splendida doppietta messa a segno in Serie A contro il Genoa, il 21 novembre 2021", si legge nella nota.