Il Torino per la sua mediana ha puntato l'attenzione su Giulio Maggiore, il capitano dello Spezia. Il ventiquattrenne è un obiettivo concreto dei granata, che hanno in programma per domani un nuovo contatto con lo Spezia per cercare di trovare un accordo economico.