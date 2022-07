Si è sbloccata la trattativa dopo il sì di Dragusin, inserito come contropartita tecnica nell'operazione, che ha accettato il trasferimento al Genoa. Su Cambiaso c'è il pressing della Salernitana che lo vorrebbe in prestito

Non solo Di Maria e Pogba, la Juventus si prepara ad accogliere anche un giovane. Si è sbloccata, infatti, la trattativa con il Genoa per Andrea Cambiaso che lunedì svolgerà le visite mediche a Torino. Le visite, inizialmente, erano in programma nella stessa giornata di Di Maria, ma sono slittate a causa di Radu Dragusin. Il difensore, inserito come contropartita tecnica nell'operazione, non aveva ancora dato l'ok al trasferimento. Il rumeno, adesso, ha accettato la nuova destinazione, sbloccando così la trattativa.