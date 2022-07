Juve-Pogba: "Sempre avuta la speranza di rivederci"

"Quando ci si saluta, dopo un'avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c'è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi": la Juventus annuncia così il ritorno di Paul Pogba in bianconero dopo sei anni. Il francese è ufficialmente tornato in bianconero, "Paul è di nuovo a Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c'è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme. Non potremmo essere più felici: Pogba è di nuovo con noi", concluda la nota della Juventus