L'attaccante bosniaco è carico in vista della nuova stagione: ha anticipato di due giorni il rientro alla Pinetina. Novità tattica provata da Inzaghi in allenamento: Correa trequartista alle spalle di due punte

Tanta voglia di Inter per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco si è presentato quest’oggi ad Appiano Gentile con due giorni di anticipo rispetto alla data prevista: ennesimo segnale della voglia di ripartire, mettendo da parte ogni voce di mercato. Dzeko infatti ha più volte confermato la volontà di rimanere in nerazzurro nonostante l’arrivo di Lukaku e il ruolo diverso, più da comprimario, che lo attende nella prossima stagione. Nelle gerarchie di Simone Inzaghi il belga e Lautaro Martinez partiranno titolari in un reparto dove a oggi sono presenti anche Correa e Alexis Sanchez, oltre appunto allo stesso Dzeko.