L'allenatore dei Red Devils ha parlato da Bangkok del futuro dell'attaccante portoghese, assente nella tournée in Thailandia per motivi personali secondo quanto affermato dal club. "CR7 non è in vendita e fa parte di nostri piani", le sue parole

Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di voci di mercato alimentate dalla sua assenza nella tournée del Manchester United in Thailandia, "non è in vendita". Lo ha ribadito oggi il suo allenatore, l'olandese Erik Ten Hag, che ha detto di voler contare sul portoghese per la prossima stagione. "Cristiano non è in vendita, fa parte dei nostri piani. Sto preparando la prossima stagione con lui", ha detto a Bangkok, dove la sua squadra incontrerà il Liverpool martedì alle ore 15 italiane. Il cinque volte Pallone d'Oro venerdì non è partito con i compagni di squadra a causa di un "problema familiare", secondo il club, ma la stampa inglese parla da settimane del suo desiderio di cambiare aria.