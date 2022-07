Non solo il Psg, c'è anche il West Ham in corsa per Gianluca Scamacca. Gli Hammers sono pronti al sorpasso con un'offerta da 40 milioni di euro per il Sassuolo, avvicinandosi così alla richiesta di 50 milioni dei neroverdi. I parigini si sono fermati a 30 milioni più bonus, non hanno effettuato rilanci e stanno già sondando altre piste. Il nome che piace è quello di Hugo Ekitike, classe 2002 del Reims, più semplice da acquistare per ingaggio e costo del cartellino.