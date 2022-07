Salutato Koulibaly , che sarà un nuovo giocatore del Chelsea, il Napoli sta sondando il mercato per trovare il difensore che prenderà il posto del senegalese. Gli azzurri si stanno muovendo su due piste completamente diverse tra loro che portano a Kim del Fenerbahce e Acerbi della Lazio. Il sudcoreano, classe 1996, è da tempo un obiettivo del Napoli, ma piace anche al Rennes. L'altra idea, nata a sorpresa martedì sera, porta a un giocatore esperto, in uscita dalla Lazio che ha già acquistato tre centrali (Romagnoli, Casale e Gila). C'è già il sì di Acerbi, mentre i due club potrebbero trovare l'accordo sui 5 milioni di euro.

I numeri di Kim e Acerbi

leggi anche

Koulibaly in volo per Londra, è fatta col Chelsea

Da una parte un profilo giovane, dall'altra un calciatore esperto che conosce la Serie A. Il Napoli si trova a un bivio e acquisterà solo uno dei due difensori. Kim Min-jae vanta 39 presenze con la maglia del Fenerbahce, di cui 6 in Europa League. Per il coreano è stata la prima esperienza in Europa dopo aver giocato con Beijing Guoan (Cina), Jeonbuk (Corea) e Gyeongju (Corea). Acerbi, che ha otto anni in più di Kim, ha giocato in carriera 322 partite in Serie A, 135 delle quali con la Lazio.