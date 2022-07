Addio al Napoli dopo 8 anni, il difensore senegalese va al Chelsea in un'operazione da 40 milioni di euro (38 fissi + 2 di bonus). Si tratta di un affare record nella storia della Premier League, campionato che non aveva mai investito così tanto per un giocatore di 31 anni. Ricordate gli altri Over-30 più costosi? Nella top 20 addirittura la metà sono conoscenze della Serie A (dati Transfermarkt)

