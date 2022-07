L'affare Zico, Franco Dal Cin ospite a L'Originale

L'ex Direttore generale dell'Udinese sarà tra gli ospiti- stasera alle 23 -di Calciomercato-L'Originale per raccontare i retroscena dell'operazione che, nel 1983, portò in Italia Zico CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Tra le persone che hanno rivoluzionato il modo di fare calciomercato c’è Franco Dal Cin. Direttore generale dell’Udinese dal 1976 al 1984, fu protagonista di uno degli affari più eclatanti della storia del calcio italiano: l’acquisto, nell’estate del 1983, di Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, uno dei giocatori brasiliani più forti e amati di tutti i tempi.

Stasera a Calciomercato L'Originale Nel corso della puntata di Calciomercato L’Originale, in onda stasera alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno), Dal Cin svelerà tutti i retroscena del colpo di mercato divenuto leggenda. Una trattativa combattuta, che divenne un caso politico e rimase in bilico per mesi.

Il restroscena dell'operazione Zico a Udine “Zico voleva venire in Italia – ha raccontato Dal Cin – il Flamengo lo voleva vendere, quindi quell’aspetto dell’operazione fu semplice. Il difficile arrivò dopo. Per rendere più agevole il pagamento per la prima volta nel calcio usammo il diritto d’immagine, una manovra che creò molta confusione soprattutto in Federazione. Circolarono notizie inesatte e inizialmente il trasferimento fu bocciato, abbiamo dovuto combattere molto per realizzarlo. Ci aiutò parecchio una coincidenza positiva, il controverso trasferimento di Cerezo alla Roma: concesso quello, per equità passò anche l’operazione Zico”.

Buffa&Zico: Delitto imperfetto leggi anche Buffa&Zico: "Delitto Imperfetto" Questa sera, l’ex direttore generale dell’Udinese, racconterà questo e tanti altri “fatti e misfatti del mondo del calcio”, curiosità e dettagli che si trovano anche nel suo libro, Delitto imperfetto (Aviani & Aviani editori, 2022), presentato a Lignano Sabbiadoro da Federico Buffa, insieme con Zico e lo storico giornalista RAI, friulano DOC, Bruno Pizzul. L’evento, che descrive la carriera di Zico e la trattativa che lo portò in Italia, tra ricordi e aneddoti della sua vita privata e sportiva, è raccontato in Buffa&Zico: "Delitto Imperfetto", una produzione Sky Sport Original disponibile on demand.

Gli ospiti di stasera Insieme con Dal Cin, ospiti della puntata di questa sera di Calciomercato L’Originale saranno: Corrado Orrico (ex allenatore di calcio, allenò l’Udinese per una stagione nel 1979), Sara Cardin (ex campionessa del mondo di karate) e Giuseppe Cruciani (giornalista e conduttore del programma radiofonico La Zanzara, in onda su Radio 24).