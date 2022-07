Lunedì l'Inter incontrerà il Torino e l'entourage del difensore per provare a chiudere la trattativa. La Juventus resta vigile: qualora i nerazzurri non dovessero trovare un accordo, allora il club di Agnelli piomberebbe su Bremer. In alternativa piacciono sempre Pau Torres e Gabriel

Con il Bayern Monaco che continua a spingere per portare in Germania Matthijs De Ligt, la Juventus si sta guardando intorno per trovare un sostituto. I bianconeri restano vigili anche su Gleison Bremer: il difensore centrale brasiliano nella giornata di lunedì incontrerà, insieme al suo entourage e alla dirigenza del Torino, l'Inter per quello che potrebbe essere l'incontro decisivo. Tuttavia qualora i nerazzurri non dovessero riuscire a trovare un accordo, il club di Agnelli andrebbe forte sul giocatore per provare a strapparlo al club di Zhang.