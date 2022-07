Due gol in due partite, il secondo con la fascia di capitano al braccio. Nicolò Zaniolo, l’uomo più atteso dell’estate giallorossa per le vicende legate al suo futuro, è stato il grande protagonista in casa Roma durante le prime due amichevoli estive. Il gol (dopo aver colpito un palo) contro il Sunderland nel primo match giocato dalla Roma durante il ritiro in Portogallo, poi ancora un’altra rete (dopo aver colpito una traversa) nella seconda sfida contro il Portimonense. Quest’ultima arrivata con la fascia di capitano al braccio. Un chiaro segnale anche in chiave mercato. La linea della Roma è ben definita da tempo: Zaniolo non è sul mercato, me se arriverà un’offerta economicamente molto importante allora verrà valutata e presa in considerazione. Altrimenti a fine mercato si entrerà nel vivo per intavolare la trattativa per il rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2024.