Napoli e Roma su Solbakken. Lui è in Italia, ma...

Il norvegese – in scadenza di contratto il 31 dicembre – in Italia per una visita alla spalla precedentemente infortunata. Niente mercato dunque, anche se il Napoli negli ultimi giorni ha aumentato il pressing e la Roma continua ad averlo come obiettivo

Un viaggio in Italia, a Roma, che ha alimentato le voci sul suo futuro. Ola Solbakken, attaccante esterno classe 1998 del Bodo/Glimt è però volato nella capitale non per sostenere le visite mediche con il Napoli – come circolato nelle ultime ore – bensì per sottoporsi a una visita specialistica alla spalla precedentemente infortunata così da avere un quadro preciso sui tempi di recupero anche in vista del mercato. Solbakken ha infatti il contratto in scadenza il 31 dicembre e da svincolato, potrebbe dunque firmare già oggi, è un obiettivo di Roma e Napoli. Proprio gli azzurri negli ultimi giorni stanno lavorando in maniera concreta per provare a convincere il ragazzo e farlo arrivare nella rosa di Spalletti a gennaio da svincolato.