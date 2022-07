L'ex esterno destro di Napoli, Brescia e Samp, oggi 38enne, ha deciso di rimettersi in gioco nella decima serie inglese. Il tutto è nato quasi per caso, da un incontro con il presidente del Beverly Town Mark Smith mentre erano entrambi a passeggio con il cane. "Pensavo fosse un dog sitter, poi quando mi ha raccontato la sua carriera sono rimasto sbalordito", ha raccontato Smith

Trovare squadra... portando a spasso il cane. È la particolare storia dell'ex Napoli, Brescia e Sampdoria Daniele Mannini, che a 38 anni e dopo più di 200 presenze in Serie A decide di rimettersi in gioco nella decima serie inglese. La storia arriva dal nord-est dell'Inghilterra, precisamente nell'East Yorkshire, dove l'ex esterno lavora come responsabile vendite per una ditta dell'industria alimentare dopo aver lasciato il calcio nel gennaio 2020 con l'addio al Pontedera (squadra di Serie C). Qualche settimana fa Mannini ha incontrato il presidente del Beverly Town, anche lui a spasso con il suo amico a quattro zampe, e hanno iniziato a "trattare".