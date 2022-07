Un occhio agli svincolati nell'estate di mercato, ma non solo. Diversi i big in uscita dai rispettivi club, esuberi o giocatori destinati all'addio per iniziare altrove una nuova avventura. Obbligatorio tenerli d’occhio, occasioni di mercato in una top 11 che vale addirittura 215 milioni di euro. Eccoli ruolo per ruolo (dati Transfermarkt)

LA TOP 11 DEGLI SVINCOLATI - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE