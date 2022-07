Callejon torna in Spagna: firma con il Granada

Dopo nove anni José Maria Callejon lascia l'Italia. L'attaccante spagnolo, ex Fiorentina, è un nuovo giocatore del Granada. Il club andaluso ha ufficializzato l'arrivo di Callejon che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, in base ai risultati sportivi. Per il giocatore si tratta di un ritorno a casa visto che è nato a Motril, comune che dista appena 60 km da Granada.