Qualcuno è destinato ad accasarsi in un nuovo club, altri aspettano la migliore destinazione. Sono i giocatori ancora svincolati nell'estate 2022, occasioni di mercato da tenere d'occhio. Ecco la top 11 ruolo per ruolo dei big pronti a firmare a costo zero per un'altra squadra (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE